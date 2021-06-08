حقوق الإنسان تدعو التربية لإصدار قرار بالدخول الشامل للإمتحانات

2021/06/08 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية إلى اصدار قرار بالدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطلبة تعرضوا الى ازمات صحية ونفسية وعدم انتظام الدوام ومشاكل عدم اكمال المنهاج والذي يقتضي ضرورة اصدار قرار من وزارة التربية بالدخول الشامل وخصوصا لطلبة الصف السادس الاعدادي".

واضاف الغراوي، ان "انتشار جائحة كورونا وعدم قدرة العديد من الطلبة استخدام الدراسة الالكترونية يستدعي مطالبتنا لوزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لكافة المراحل الدراسية باستثناء الصف السادس الاعدادي الذي يقتضي امكانية تقليص المنهاج لهم باعتبار هذا العام هو عام استثنائي بكافة المقاييس واثر بشكل مباشر على المستوى التعليمي للطلبة".

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