مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين في نزاع عشائري بذي قار

2021/06/08 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قارافاد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين في نزاع عشائري بقضاء سوق الشيوخ.وأضاف أن "النزاع اندلع في ساعة متأخرة من ليلة أمس واستخدمت فيه أنواع مختلفة من الأسلحة".وتابع أن "القوات الأمنية تدخلت وأنهت النزاع المسلح وشنّت عملية أمنية لملاحقة المتورطين فيه".

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