طقس صحو خلال اليومين المقبلين بدرجات حرارة متباينة

2021/06/08 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة عظمى متباينة تتراوح مابين 36 الى 44 مئوية ماعدا البصرة فتكون 47 مئوية.وذكر بيان للهيئة اليوم ان طقس البلاد سيكون يوم غد الاربعاء صحوا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ،بمدى رؤية (8-10)كم تنشط في المنطقة الجنوبية احيانا الى (30-40 )كم/س والى 50 كم يوم الخميس مسببة تصاعدا للغبار في اقسامها الشرقية، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي الغبار (3-5 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 21 مئوية والعظمى 42 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والسليمانية ونينوى 19 مئوية واعلاها في النجف والناصرية 30مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك والسليمانية 36 مئوية واعلاها في البصرة 47 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل ..طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة./انتهى3

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