وزارة الصناعة العراقية: هذا هو سبب تأخر إعادة تأهيل مصانع الصلب والحديد

2021/06/08 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، أسباب استمرار توقف مصانع الصلب والحديد وتأخر إعادة تأهيلها وتشغيلها فيما كشفت عن عدد المصانع المتوقفة ف...

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