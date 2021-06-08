2021/06/08 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة الوطنية للمفاعلات النووية، اليوم الثلاثاء، موعد بناء المحطات الصغيرة والكبيرة للمفاعلات النووية، في العراق.وقال رئيس اللجنة، كمال حسين لطيف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المحطات الكبيرة للمفاعلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد بناء المحطات الصغيرة والكبيرة للمفاعلات النووية بالعراق المركز الخبري الوطني.

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