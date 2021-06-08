القضاء يصدر اربعة توجيهات تتعلق بملف المتظاهرين

2021/06/08 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، اربعة توجيهات تتعلق بملف المتظاهرين.وذكر بيان لمجلس القضاء، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن رئيسه “القاضي فائق زيدان استقبل صباح اليوم، وبحضور رئيس هيئة الاشراف […]

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