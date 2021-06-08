الرافدين: قروض 50 مليون للبناء للموظفين والمواطنين وتمنح بدفعتين

2021/06/08 | 10:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين ان قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون تمنح بدفعتين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “قروض البناء في قطعة ارض تسدد في ١٠ سنوات وبفترة امهال ٣ اشهر تبدا من تاريخ استخدام القرض “.

واشار الى ان “فائدة القرض ٥ بالمئة وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد من الموظفين ومنتسبي القوات الامنية في الحصول على القرض٠.

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