اعلن مصرف الرافدين ان قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون تمنح بدفعتين.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “قروض البناء في قطعة ارض تسدد في ١٠ سنوات وبفترة امهال ٣ اشهر تبدا من تاريخ استخدام القرض “.
واشار الى ان “فائدة القرض ٥ بالمئة وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد من الموظفين ومنتسبي القوات الامنية في الحصول على القرض٠.
التالي
منذ 50 دقيقة
حقوق الانسان: الدخول الشامل هو الحل لما مر به الطلبة من أزمات صحية ونفسية
منذ 13 ساعة
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 353 المسجلة اليوم بكورونا
منذ 15 ساعة
الصحة: الوضع الوبائي مازال خطيراً ويجب الإبقاء على الحظر الجزئي
منذ 19 ساعة
النزاهة تحبط محاولات لتهريب سياراتٍ ودراجاتٍ ممنوعةٍ من الاستيراد في البصرة
منذ 19 ساعة
الصحة تسجل 4129 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 22 ساعة
المالية تعلن المباشرة بإطلاق مستحقات الفلاحين
منذ 23 ساعة
وزير التربية يصل الى الانبار
منذ 23 ساعة
مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية
منذ يوم واحد
وزير العمل يصل كركوك
منذ يوم واحد
البنك المركزي يعلن تلبية طلبات شراء الدولار لأغراض السفر
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: قروض 50 مليون للبناء للموظفين والمواطنين وتمنح بدفعتين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: قروض 50 مليون للبناء للموظفين والمواطنين وتمنح بدفعتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).