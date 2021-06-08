2021/06/08 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة المخدرات في محافظة كركوك، القبض على 7 متهمين بينهم إمرأة، بحوزتهم مواد مخدرة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك القبض على ( 7 ) متهمين بينهم امرأة بتجارة المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم إمرأة..



القبض على 7 متهمين بحوزتهم مخدرات في كركوك first appeared on النور نيوز.

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