2021/06/08 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف تحالف “عزم” بزعامة خميس الخنجر، عن تنقلات واسعة في بعض المناصب الحكومية والمؤسسات الخدمية، والتي تصب في مصلحة تحالفات انتخابية معينة، داعية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اتخاذ اجراءات رادعة لايقاف هذه الظاهرة السلبية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف عزم يكشف عن تنقلات واسعة في المناصب الحكومية مع اقتراب موعد الانتخابات first appeared on النور نيوز.

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