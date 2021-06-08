اتفاق قريب بين العراق وتركيا بشأن المياه

2021/06/08 | 11:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية في الحكومة الاتحادية ان المفاوضات مع تركيا بشأن حقوق العراق المائية في مراحلها الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح صحافي ان "العراق يركز في المفاوضات التي يجريها مع تركيا على الحقوق التاريخية للعراق"، مؤكداً أن توسّع تركيا في إنشاء السدود ومشاريع السقي يؤثر على حقوق العراق المائية"، مضيفا أنه خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى تركيا "تم التطرق إلى هذا الموضوع وإعداد بروتوكول من قبل العراق، تم إرساله إلى الجانب التركي قبل أشهر.



وحتى الآن المفاوضات بين اللجان الفنية من البلدين مستمرة حول فقرات البروتوكول، قصد الوصول إلى صيغة نهائية تضمن حقوق العراق المائية في نهر دجلة".

وشدد على راضي على ان "المفاوضات في مراحلها النهائية ونأمل توقيع الاتفاق النهائي في الفترة القريبة".

PUKmedia / وكالات

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