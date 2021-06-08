القضاء يؤكد ضرورة حسم قضايا قتل المتظاهرين

2021/06/08 | 11:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين، طلبات وملاحظات ممثلي المتظاهرين.

وقال بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان القاضي فائق زيدان استقبل"يوم الاثنين الموافق7 /6 /2021 وبحضور السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين"، مؤكداً لهم على "ان حق التظاهر السلمي مكفول بموجب احكام الدستور حيث تم الاستماع الى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين وتم التاكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها و توجيه كافة محاكم الاستئناف الاتحادية على متابعة تلك القضايا وكذلك سرعة حسم قضايا الفساد المالي والاداري مع ضرورة ادامة التواصل مع المتظاهرين لبيان مالديهم من مشاكل والتاكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم".

وحسب البيان فقد اكد رئيس المجلس على "ان محكمة تحقيق الرصافة شرعت باجراء التحقيق الاصولي عن حادث قتل متظاهرين في مظاهرات يوم 25 /5 /2021 ومتابعة الاجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً الى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث"، مؤكدا ان "القضاء يتعامل مع الادلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للادانة من عدمه فلا يمكن اصدار اي قرار قضائي دون الاستناد الى ادلة معتبرة قانوناً بعيداً عن اي تدخل في عمل القضاء من اي جهة كانت".

PUKmedia / المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

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