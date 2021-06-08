رئيس الكنيست يحدد موعد انتهاء حكم نتنياهو

2021/06/08 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن يريف ليفين، رئيس الكنيست "البرلمان الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ‏الجديدة بقيادة‎ ‎نفتالي بينيت‎ ‎ستؤدي اليمين الدستورية، الأحد الموافق الـ13 من الشهر الجاري، وذلك وفقا لبيان ‏صادر عن مكتبه‎.‎

وبذلك سيكون الأحد موعدا على نهاية ولاية‎ ‎بنيامين نتنياهو‎ ‎التي استمرت على مدى 12 عاما في منصب رئيس ‏الوزراء لإسرائيل‎.‎

وكان زعيم حزب يمينا اليميني الإسرائيلي، نفتالي بينيت الذي أعلن توصله لتشكيل ائتلاف حكومي قد قال في ‏تصريحات الأسبوع الجاري: "سنقسم بتشكيل حكومة جديدة.



يجب أن يمرر اتفاق الائتلاف تصويتًا بالثقة في الكنيست، ‏قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء اليمين الاثنين المقبل، 14 يونيو / حزيران، هو الموعد النهائي لتقديم ‏الائتلاف إلى الكنيست‎".‎

وتابع بينيت: "هذه ليست كارثة، هذه ليست كارثة.



إنه تغيير في الحكومة، حدث عادي ومعتاد في أي بلد ديمقراطي‎".‎

من جهته كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إنه وحزبه الليكود "سيعارضون بشدة تشكيل حكومة ‏الخداع والاستسلام الخطير هذه، وإذا تم تشكيلها لا سمح الله فسوف نسقطها بسرعة كبيرة"، وذلك في وقت سابق ‏الأحد، واصفا إياها بـ"حكومة يسارية خطيرة"، وأدان "التحريض والعنف من جميع الأطراف‎".‎

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