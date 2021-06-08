رياح السموم تدخل أوجها بجنوب العراق وتتجه نحو بغداد والفرات الأوسط

2021/06/08 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات حالة الطقس في عموم العراق، فيما أكد أن رياح السموم ستصل الى 70 كم في الساعة بمحافظات الجنوب، وثم تتجه نحو بغداد والفرات الأوسط نهاية الأسبوع.

وقال عطية، في تدوينة له على منصة "تويتر"، إن "هبات نشطة لرياح البوارح السطحية الشمالية الغربية المثيرة للغبار في البصرة وميسان وذي قار وواسط تصل لـ 70 كم بالساعة نهار اليوم ، وتميل للهدوء ليلا ، والبحر شمال الخليج سيكون نشط الموج نهارا وهادئ ليلا".

وأضاف: "ومتوقع يوم الخميس ، ان تتوسع مساحة هذا النشاط في سرعة الرياح لتشمل المدن ( من بغداد نزولا نحو مدن الفرات الاوسط والجنوب) مما يسبب اثارة للغبار، ومتوقع ان تستمر الرياح في نشاطها لغاية نهاية الاسبوع المقبل".

وأوضح، أن "هذا النشاط ناتج من انحدار ضغطي ناتج من صراع بين مرتفع جوي من الغرب ومنخفض شبه الجزيرة الحراري جنوبا"، مؤكداً ان "الانحدار يزداد نهارا بسبب تغذية الاشعاع الشمسي الشبه عمودي للمنخفض الحراري فيتعمق اكثر نحو العراق فتهب رياح البوارح الصيفية الجافة والتي تكتسب حرارة بسبب سيرها في وادي يمتد من وسط العراق نحو جنوبه اضافه لعوامل اخرى منها قلة الغطاء النباتي والمسطحات المائية وتراكمها في منطقة منخفض جوي في اراضي واطئة جنوب العراق ".

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