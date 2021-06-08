2021/06/08 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن ديبي هيويت ستصبح أول رئيسة للاتحاد بدءا من كانون الثاني 2022.وذكر الاتحاد في بيان انه: تقرر بالإجماع اختيار لجنة مستقلة مكونة من سبعة أعضاء على هيويت، التي تشغل حاليا منصب رئيسة مجموعة رستوران المالكة لمطعم واجاماما، لخلافة بيتر ماكورميك الرئيس المؤقت./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد استقالة رئيسه.. الاتحاد الانكليزي لكرة القدم يختار امرأة لرئاسته كانون الثاني المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد استقالة رئيسه.. الاتحاد الانكليزي لكرة القدم يختار امرأة لرئاسته كانون الثاني المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).