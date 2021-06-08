الخطوط الجوية تعلن عن رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد الاربعاء

2021/06/08 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن جدول رحلاتها الداخلية والخارجية من والى مطارات البلاد ليوم غد الاربعاء 9 حزيران الحالي./انتهى3

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