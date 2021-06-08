القضاء الاعلى العراقي يؤكد ضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين

2021/06/08 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، ضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين، فيما أشار الى أن محكمة تحقيق الرصافة شرعت بإجراء التحقيق الأصولي عن ذلك....

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