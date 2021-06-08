مصرف الرشيد: استمرار اللجان الجوالة لاصدار باقات نخيل من خلال زيارة الدوائر والمقرات العسكرية

اعلن مصرف الرشيد عن تاكيده على استمرار اللجان الجوالة التي تم تشكيلها بتوجيه من السيد المدير العام بزيارة لدوائر والوحدات العسكرية للراغبين بالتوطين لدى المصرف.
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “مهمة اللجان تسليم الاستمارات واصدار البطاقات مباشرة للراغبين في اماكنهم والتي ارسلت جداول باسمائهم من دوائرهم من دون اي مراجعة لفروع المصرف”.
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