توازنات ما بعد حرب غزة

2021/06/08 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زيد شحاثة

من السهولة القول أن الصراع العربي

الفلسطيني ومنذ عشرات السنين, لازال

يراوح في محله تقريبا, فلا تقدم أو حل

حقيقي..



فرغم كثرة المواجهات العسكرية,

والمعاهدات وإتفاقيات السلام اللاحقة,

وحم

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