مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

2021/06/08 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزارء، الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، إنه "قرر مجلس الوزراء، الموافقة على إقرار الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".

وفي وقت سابق، بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع مجموعة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بالحاج، آليات مكافحة الفساد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 حزيران 2021)، إن " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج والوفد المرافق له".

وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والإستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لاعادة تفعيلها".

وأكد الكاظمي " تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الإقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة".

وبين رئيس الوزراء ان "الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة الى الإستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي".

من جهته، "أشاد بلحاج بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية للبنك مع العراق، وأشار الى رصانة الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، والتي تنطوي على رؤية متماسكة للتنمية الإقتصادية الطموحة بما يعزز من أهداف الحكم الرشيد".

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