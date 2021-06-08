مجلس الوزراء يوافق على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

2021/06/08 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.‏ وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن ‏‏”مجلس الوزراء، قرر الموافقة على إقرار الستراتيجية […]

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