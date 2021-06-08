ينهم امرأة.. كمين يطيح بخمسة اشخاص تسللوا من سوريا باتجاه نينوى

2021/06/08 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة اشخاص تسللوا من سوريا باتجاه الاراضي العراقية غربي محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة اكدت تحرك مجموعة من الاشخاص قادمين من سوريا باتجاه اراضينا عبر اجتياز الساتر الحدودي بين البلدين، تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب محافظة نينوى، وقيام مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ من نصب كمين محكم للمجموعة بعد استمرار مراقبتهم بالكاميرات الحرارية إذا تمكنت من القاء القبض عليهم قرب قرية الشعلان غربي محافظة نينوى".

وأضافت المديرية أن "المتهمين هم خمسة اشخاص بينهم امرأة يحملون الجنسية السورية" .

واشارت الى انه "تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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