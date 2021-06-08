آبل تمنح أجهزة iPad ميزات جديدة

2021/06/08 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية ،اليوم الثلاثاء، أن شركة آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب iPad مجهز بميزات إضافية.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل تعمل حاليا على تطوير نسخ جديدة من حواسب iPad mini مجهزة بشاشات عالية الدقة، وحواف هذه الشاشات ستكون رقيقة لتشغل الشاشة معظم مساحة الواجهة الأمامية كما في حواسب iPad Pro الحالية، كما ستخلو الواجهة من زر القائمة الرئيسي، ويفترض أن تحصل هذه الأجهزة على ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة وحماية البيانات.وتشير التسريبات إلى أن "آبل تطور أيضا جيلا جديدا من حواسب iPad Pro، وستحصل هذه الأجهزة على واجهات خلفية مصنوعة من الزجاج كما في هواتف آيفون الحديثة".ومن المفترض أن تزود هذه الأجهزة بميزة الشحن اللاسلكي التي تختبر آبل بعض تقنياتها حاليا، كما قد تحصل على ميزة الشحن العكسي التي ستساعدها على أن تكون مصدرا لشحن ساعات Apple Watch وسماعات AirPods لاسلكيا.ويتوقع أن "تطلق أجهزة iPad mini المحدثة نهاية العام الجاري، بينما ستطلق حواسب iPad Pro بنسخها الجديدة مطلع العام القادم".ويرى المحللون أن "آبل أقدمت على تطوير حواسبها اللوحية بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على هذه الأجهزة مع انتقال الكثير من الناس إلى العمل عن بعد العام الماضي، حيث ازدادت مبيعات iPad بنسبة 43% مقارنة بالعام الذي سبقه".المصدر: روسيا اليوم

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