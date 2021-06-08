مخدرات صديقٌ عربي وبعضُ عشائر الجنوب.. - هاتف بشبوش

2021/06/08 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش في الدنمارك لي صديق من الإخوة العرب ، نديمٌ كومفورتبل( مريح) ، يحتسي صهباء أبي نؤاس مع ثرثرة أقاصيص الحب فيعطي الجلسة نكهتها بسحر السعادة والإنتشاء .



يرغمني أن أغني غناءاً حزيناً متجذراً في النفس العراقية فكنت أشدو لهُ بصوتٍ رديء أغنية للمطربة (غزلان) سمعتها ذات يوم وهي تغني على مسرح الزيونة في بغداد من إخراج المرحوم الدكتور ناجي كاشي وتمثيل الفنان القدير فيصل جابر ( أوصيكْ بيّ لو متت / بين الضلوع ......





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