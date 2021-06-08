العراق الزاخر بالتأريخ الحضاري الضائع في وادي النسيان - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/08 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يبدو أن الوعي الحضاري ضعيفاً أو يكاد يكون مفقوداً لدى الساسة العراقيون أو يكاد السياسيون غافلون عنه بسبب انشغال أفكارهم بالمناصب الحكومية أو الفساد الإداري جعلهم يغفلون عن التاريخ الحضاري للعراق العظيم على امتداد تاريخه.



على الدولة الآن والمستقبل استغلال المواقع الأثرية التي تمتد من الموصل شمالاً حتى البصرة جنوباً والاهتمام بها وأعمارها واستغلالها سياحياً في دعم الاقتصاد العراقي عن طريق الدولة ......





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