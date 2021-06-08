كورونا - أعراض جانبية - الجزء الثاني والأخير - الطاهر المعز

2021/06/08 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز بعض "الأعراض الجانبية" الإقتصادية لكوروناالجزء الثاني والأخيرهل للرأسمالية وجْهٌ إنساني؟ارتفعت مُعاناة العاملين والفُقراء بالتوازي مع ارتفاع الإنتاج، وازداد الفَقْر ليفوق عدد الجائعين 950 مليون نسمة، سنة 2010، رغم وَفْرة الغذاء وارتفاع نصيب الفرد من إنتاج الغذاء العالمي بنسبة 17% خلال الفترة 1990- 2010، بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة- فاو (الأمم المتحدة)، وفي المُقابل، كان 20% ......





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