بافل طالباني يجتمع مع فالح الفياض

2021/06/08 | 12:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى العاصمة بغداد، اجتمع بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، مع فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني بحث آخر المستجدات السياسية في العراق واقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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