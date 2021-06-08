بغداد اليوم تنشر أول صورة لقاسم مصلح بعد إطلاق سراحه - عاجل

2021/06/08 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة زعمت انها الأولى لقائد عمليات الحشد في محافظة الانبار، قاسم مصلح، بعد اطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة.

وأعلنت مصادر يوم امس، الاثنين، عن اطلاق سراح مصلح لعدم كفاية الأدلة الموجهة اليه.

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