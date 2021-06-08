مجلس الوزراء يوافق على إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

2021/06/08 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان المجلس، قرر الموافقة على إقرار الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه./انتهى3

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