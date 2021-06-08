عالية نصيف تدعو محافظ البنك المركزي الى تنفيذ حملة إصلاح لإيقاف الفساد في مزاد العملة

2021/06/08 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من استمرار

الدور التخريبي الذي يمارسه مزاد

العملة، مبينة أن مجموعة من التجار

تستحوذ على حصة الأسد من مبيعات الدولار

وتحقق أرباحاً جنونية على حساب الشعب

العراقي، داعية محافظ الب

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