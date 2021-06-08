بطريرك الكلدان في العراق والعالم:العراق على كف عفريت والديمقراطية

2021/06/08 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف بطريرك الكلدان في العراق والعالم

لويس ساكو واقع الحال في العراق بانه

على كف عفريت واصفا النظام الديمقراطي

في الدستور بانه "مجرد ديكور" ..



وعبر

ساكو في تصريح للشرقية نيوز تابعته

وكالة نون عن مخاوف

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