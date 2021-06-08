قراءة في مشروع قانون استرداد عائدات الفساد

2021/06/08 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:القاضي إياد محسن ضمد

يجري النقاش منذ ايام حول مشروع قانون

استرداد عائدات الفساد وهو احد مشاريع

القوانين التي تحاول ان توجد سندا

قانونيا لمكافحة ظاهرة جريمة الفساد في

العراق واستعادة الأموال الم

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