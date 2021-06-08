2021/06/08 | 12:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب عضو مجلس النواب العراقي عن الجبهة التركمانية العراقية عن محافظة كركوك النائب ارشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، بغلق هيئة استثمار كركوك .وقال في بيان، وصل “النور نيوز” نسخة منه “اننا نتوجه للسيد رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية بغلق هيئة استثمار كركوك بسبب عمليات الفساد التي طالت عملها بعد العام 2003 وسعيها لتدمير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب الكاظمي والجهات الرقابية بغلق هيئة استثمار كركوك لفسادها first appeared on النور نيوز.

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