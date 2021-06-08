شخص يفتح النار على طليقته في السيلمانية .. يعيش معها في منزل واحد

2021/06/08 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الثلاثاء، عن أقدام رجل على قتل طليقته بواسطة إطلاق النار عليها في أحد أحياء مركز المدينة.

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وقالت الشرطة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، إنه "ليلة أمس وفي الساعة 9:30 وفي حي (بكرجو) في مدينة السليمانية سمع صوت اطلاق نار لتتوجه وعلى الفور مفارز مركز شرطة الحي إلى محل الحادث، واتضح أن رجلا أطلق النار على زوجته ليقتلها ويهرب".

واضاف البيان انه "بعد التحقيقات وعمليات التحري والتفتيش تم التمكن وخلال ثلاث ساعات من العثور على المتهم والقاء القبض عليه"، موضحاً أن "المتهم يُدعى (م، ك، أ) من مواليد العام 1986".

واشار البيان الى ان "الرجل والمرأة كانا قد تطلقا ولكنهما كانا يعيشان في منزل واحد".

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