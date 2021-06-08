القبض على متهم اغتصب وقتل احدى الفتيات في ميسان

2021/06/08 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم باغتصاب وقتل احدى الفتيات في محافظة ميسان.

وقال بيان لوكالة الاستخبارات، ان " تم العثور على جثة فتاه مجهولة الهوية بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢١ في احد الاحياء بمحافظة ميسان ، وبعد التحري وجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الجريمة وخلال (٤٨) ساعة من وقوع الجريمة، تم التعرف على المتهم الذي اقدم على ارتكاب هذا الجرم الشنيع في حي الحسين من المحافظة".

وأضاف، ان "المتهم اعترف قيامه بقتل المجنى عليها بعد ان حضرت لغرض التسول، حيث قام بأغتصابها ومن ثم قتلها خنقاً".

وعلى صعيد منفصل، أشار نفس البيان، الى "القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في محافظة بغداد وبالجرم المشهود وبحوزتهما كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ومسدس ومواد اخرى تستخدم للتعاطي ".

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