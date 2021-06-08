تربية الإقليم تحدد آخر يوم دراسي للسنة الحالية

2021/06/08 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حددت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، اول أيام الامتحانات للطلبة داخل رقعتها الجغرافية، واخر يوم دراسي للسنة الحالية.وقال بيان مقتضب لوزارة تربية الإقليم، ان "يوم السبت ٦/١٩ هو اخر يوم دراسي، ويوم الثلاثاء ٦/٢٢ سيكون اول ايام اداء الامتحانات النهائية ".

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