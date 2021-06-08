الكاظمي يوجه بتعيين ابناء حشد الدفاع والحشد العشائري

2021/06/08 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على حسم موضوع، ابناء حشد الدفاع والحشد العشائري، وامر بتعينهم كعقود علي ملاك الدفاع.

وقالت النائب السابق مستشارة رئيس الوزراء الأسبق، باسمة الساعدي، في بيان، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منه، ان "القائد العام للقوات المسلحة، استجاب لمبادرتنا في معالجة قضية ابناء حشد الدفاع والحشد العشائري الذين لبوا نداء الوطن والتحقوا مع قواتنا الامنيه لقتال عصابات داعش الارهابيه ".

وأضافت، ان "الأوامر صدرت الى دائرة ادارة التطوع في وزراة الدفاع باستقبال المشمولين بهذه المبادره وفق القوائم المعدة من قبل اللجان المشكله بأمر القائد العام ، وتطويعهم بصفة عقود حاليا لغاية نهاية السنه الحالية، ومن ثم ادراج امر تثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة الدفاع في موازنة العام المقبل ".

وتابعت الساعدي، ان "هذه الجهود بدأت منذ عام ٢٠١٩ ، بعد المساهمة بتوسيع لجنة الامر الديواني (١٠٧) لعام ٢٠١٩، حيث تواصلنا مع مدير مكتب رئيس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام ووزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركه وكافة الجهات ذات العلاقه، منذ ذلك التاريخ حتي اليوم تكللت بالنجاح".

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