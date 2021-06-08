بافل طالباني يبحث مع الفياض المستجدات السياسية في العراق والاقليم

2021/06/08 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض المستجدات السياسية في العراق والاقليم .وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان طالباني ,وفي اطار زيارته الى العاصمة بغداد، التقى مع فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي بحضور عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني وبحث معه آخر المستجدات السياسية في العراق واقليم كردستان"./انتهى2

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