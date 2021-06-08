مقتل قيادي في داعش قرب خانقين في ديالى

2021/06/08 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مصدر أمني عن مقتل قيادي في تنظيم داعش الارهابي في ريف خانقين في محافظة ديالى .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مسؤول عبوات داعش الملقب / ابو نجم البياتي / قتل بعد الاشتباك مع قوة قتالية في الحشد الشعبي قرب خانقين شمال شرق بعقوبة .واضاف ان البياتي من القيادات المهمة في تنظيم داعش ضمن حوض حمرين وقتله يعد ضربة قاسية للتنظيم /انتهى

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