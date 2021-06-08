ايران تهزم البحرين وتشعل منافسة قوية في المجموعة الثالثة

2021/06/08 | 12:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الايراني لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وذلك في مباراة اليوم الاثنين على ستاد البحرين الوطني في الرفا...

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