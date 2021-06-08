قوى شعبية تطلق حملة “ضاغطة” لاستجواب قادة امنيين

2021/06/08 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مجموعة من القوى الشعبية منها

(الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية،

تجمع نگدر، تجمع حق الكلمة..) عن اطلاق

“حملة جماهيرية ضاغطة” على أعضاء مجلس

النواب العراقي للقيام بمهامهم

الدستورية والقانونية لغرض

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