2021/06/08 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر حكومي في كربلاء، الثلاثاء، عن

توقف العمل في معمل سمنت كربلاء بسبب

عدم حصول المعمل على حصته من النفط

الاسود.

ودعا المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه،

"وزارة النفط الى اطلاق حصة معمل السمنت

من الوقو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معمل سمنت كربلاء متوقف عن العمل بسبب وزارة النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معمل سمنت كربلاء متوقف عن العمل بسبب وزارة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).