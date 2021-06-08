اغتصب ’متسولة’ وقتلها .. الاستخبارات تقبض على المتهم في ميسان

2021/06/08 | 13:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن القبض على متهم اقبل على اغتصاب وقتل احدى الفتيات في ميسان واثنين من تجار المخدرات بحوزتهم كيلو غرام من الكرستال في بغداد.

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وذكرت الوكالة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، انه "بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢١ تم العثور على جثة فتاه مجهولة الهوية في احد الاحياء بمحافظة ميسان ، وبعد التحري وجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الجريمة وخلال (٤٨) ساعة من وقوع الجريمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على المتهم الذي اقدم على ارتكاب هذا الجرم الشنيع في حي الحسين من المحافظة اعلاه".

واضاف البيان ان "المتهم اعترف صراحتاً قيامه بقتل المجنى عليها بعد ان حضرت لغرض التسول وقام بأغتصابها ومن ثم قتلها خنقاً".

من جانب اخرن افادت الوكالة انه "تم القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في محافظة بغداد وبالجرم المشهود وبحوزتهما كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ومسدس ومواد اخرى تستخدم للتعاطي"، موضحة انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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