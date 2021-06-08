النزاهة تضبط متهمين اثنين حاولا ابتزاز المواطنين في الديوانية والبصرة

2021/06/08 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مُتَّهمينِ اثنين حاولا ابتزاز المواطنين مقابل استحصال مبالغ ماليَّة وإيهامهم بالتعيين في محافظتي الديوانيَّة والبصرة.

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "فريق من مكتب تحقيق الهيأة في الديوانيَّة، تمكن من ضبط (مُبتزٍّ) يدَّعي أنَّ لديه علاقةً بأحد ضُبَّاط الأجهزة الأمنيَّة ويقوم بابتزاز المُواطنين لقاء مبالغ ماليَّةٍ، مقابل وعود كاذبة بإتلاف دعوى".

وأشار البيان إلى "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة تمكن من خلال كمين مُحكَم بضبط مُتَّهم مُتلبساً بتسلُّم مبالغ ماليَّة من أحد المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين، مُدَّعياً العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة".

واضاف انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بنتائج العمليَّتين، وعرضهما على قاضيي التحقيق المُختصّين،لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، إذ قرَّر قاضي التحقيق المُختصِّ توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية على ذمَّـة التحقيق".

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