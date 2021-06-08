وكالة الاستخبارات: الاطاحة بمتهم اقدم على اغتصاب وقتل 'متسولة' في ميسان

2021/06/08 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم اقبل على اغتصاب وقتل احدى الفتيات في ميسان، مشيرة الى اعتقال اثنين من تجار المخدرات بحوزتهم كيلو غرام من الكرستال في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢١ تم العثور على جثة فتاه مجهولة الهوية في احد الاحياء بمحافظة ميسان، وبعد التحري وجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الجريمة وخلال (٤٨) ساعة من وقوع الجريمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على المتهم الذي اقدم على ارتكاب هذا الجرم الشنيع في حي الحسين من المحافظة اعلاه".

وأضاف البيان، أن "المتهم اعترف صراحة قيامه بقتل المجنى عليها بعد ان حضرت لغرض التسول وقام بأغتصابها ومن ثم قتلها خنقاً".

واشار البيان، الى أن "مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في محافظة بغداد وبحوزتهما كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ومسدس ومواد اخرى تستخدم للتعاطي".

ولفت الى انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهم الاجراءات القانوني".

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