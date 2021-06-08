حادث مروري مروع في واسط يودي بحياة 4 مواطنين

2021/06/08 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسط

لقي أربعة مواطنين، اليوم الثلاثاء، حتفهم ، بحادث مروري مروع في محافظة واسط.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "الحادث وقع على طريق كوت - شيخ سعد، حيث أدى إلى وفاة اربعة أشخاص، بسبب السير عكس الاتجاه والسرعة المفرطة ".

وأوضح، ان "الضحايا كانوا في مركبة نوع أوباما رصاصي اللون، حيث اصطدمت بمركبة كبيرة نوع تريلة ، ما أدى الى مقتل من فيها".

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