النزاهة تضبط متهمين حاولا ابتزاز المواطنين في الديوانية والبصرة

2021/06/08 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مُتَّهمينِ اثنين حاولا ابتزاز المواطنين مقابل استحصال مبالغ ماليَّة وإيهامهم بالتعيين في محافظتي الديوانيَّة والبصرة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين اللتين نفَّذتهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بتمكُّن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، من ضبط (مُبتزٍّ ) يدَّعي أنَّ لديه علاقةً بأحد ضُبَّاط الأجهزة الأمنيَّة ويقوم بابتزاز المُواطنين لقاء مبالغ ماليَّةٍ، مقابل وعودٍ كاذبةٍ بإتلاف دعوى.وأشارت إلى تمكُّن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة من خلال كمينٍ مُحكَمٍ بضبط مُتَّهمٍ مُتلبساً بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المواطنين مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، مُدَّعياً العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة./انتهى2

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