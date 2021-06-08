نائبة بايدن تصل المكسيك لمناقشة أزمة الهجرة

2021/06/08 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى مكسيكو سيتي قادمة من غواتيمالا، للاجتماع بالرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لمناقشة ظاهرة الهجرة بشكل رئيسي.وصلت هاريس، التي تقوم بأول زيارة لها إلى الخارج، إلى العاصمة المكسيكية حوالي الساعة 11:00 مساء (04:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء) في زيارة ستستغرق أقل من 24 ساعة.وستلتقي هاريس، التي عهد إليها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإدارة أزمة الهجرة في المنطقة، للمرة الأولى مع لوبيز أوبرادور الذي تحدثت معه بالفعل مرتين عبر الهاتف.وفي بيانات تمت مشاركتها مع الصحافة، ذكرت المتحدثة باسم هاريس، سيمون ساندرز، أن الاجتماع مع لوبيز أوبرادور سيأتي في إطار استكمال اجتماعهما الافتراضي في مايو (أيار) الماضي، الذي تطرقا فيه إلى “توسيع التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور”.وذكرت المتحدثة إنهما سيناقشان على وجه التحديد الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومعالجة الأسباب الجذرية وراءها.وقالت إن “هاريس ولوبيز أوبرادور سيشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تشمل وكالات التنمية العاملة في أمريكا الوسطى، وكيفية تخصيص المساعدات”.وأضافت أن هاريس ستجري حواراً مع رائدات أعمال، وستجتمع أيضاً مع موظفي السفارة الأمريكية في المكسيك.وتهدف جولة هاريس التي تستغرق 3 أيام في غواتيمالا والمكسيك، وهي أول رحلة لها إلى الخارج منذ توليها منصبها في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى البحث عن حلول للهجرة غير الشرعية الآخذة في الازدياد.وبحسب إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، تم اعتقال 178.120 مهاجرا غير شرعي في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي على الحدود مع المكسيك، وهو أعلى رقم لهذا الشهر منذ عام 2000.

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