هيئة الكمارك: اتلاف ادوية بشرية مخالفة في كمرك الشحن الجوي

2021/06/08 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اتلاف ادوية بشرية مخالفة في كمرك الشحن الجوي .

وذكرت الهيئة في بيان أن “الهيئة تعلن قيام كوادرها في كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي بأتلاف ادوية بشرية مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد”.

وبينت أن “عملية الاتلاف، تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور”.

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