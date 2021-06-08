الاطاحة بمتهم اقدم على اغتصاب وقتل

2021/06/08 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

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لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء،

القبض على متهم اقبل على اغتصاب وقتل

احدى الفتيات في ميسان، مشيرة الى

اعتقال اثنين من تجار المخدرات بحوزتهم

كيلو غرام من الكرستال في الع

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