2021/06/08 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري كشفت هيئة استثمار المثنى، اليوم الثلاثاء، عن قرب المباشرة بأكبر مشروع طبي في العراق، لافتة إلى ان تكلفته تبلغ 100 مليون دولار.وقال مدير عام الهيئة، عادل الياسري، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ100 مليون دولار..



العراق ينفذ أكبر مشروع طبي في المثنى المركز الخبري الوطني.

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